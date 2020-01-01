Tokenomie pentru BFG Token (BFG) Descoperă informații cheie despre BFG Token (BFG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BFG Token (BFG) BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Pagină de internet oficială: https://betfury.com Cumpără BFG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BFG Token (BFG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BFG Token (BFG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Ofertă totală: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Ofertă aflată în circulație: $ 684.21M $ 684.21M $ 684.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Minim dintotdeauna: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Preț curent: $ 0.01497392 $ 0.01497392 $ 0.01497392 Află mai mult despre prețul tokenului BFG Token (BFG)

Tokenomie pentru BFG Token (BFG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BFG Token (BFG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BFG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BFG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BFG, explorează prețul în direct al tokenului BFG!

Predicție de preț pentru BFG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BFG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BFG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BFG!

