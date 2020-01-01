Tokenomie pentru FC Barcelona FT (BAR) Descoperă informații cheie despre FC Barcelona FT (BAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FC Barcelona FT (BAR) FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Pagină de internet oficială: https://chiliz.com Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

Tokenomie și analiză de preț pentru FC Barcelona FT (BAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FC Barcelona FT (BAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M Ofertă totală: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Ofertă aflată în circulație: $ 14.76M $ 14.76M $ 14.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.36M $ 39.36M $ 39.36M Maxim dintotdeauna: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Minim dintotdeauna: $ 0.9763688765196081 $ 0.9763688765196081 $ 0.9763688765196081 Preț curent: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Află mai mult despre prețul tokenului FC Barcelona FT (BAR)

Tokenomie pentru FC Barcelona FT (BAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FC Barcelona FT (BAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAR, explorează prețul în direct al tokenului BAR!

