Informații despre Bemo (BMTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application's set of smart contracts and the bmTON token. Pagină de internet oficială: https://bemo.fi/ Cumpără BMTON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bemo (BMTON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bemo (BMTON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Ofertă totală: $ 453.97K $ 453.97K $ 453.97K Ofertă aflată în circulație: $ 453.97K $ 453.97K $ 453.97K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Maxim dintotdeauna: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Minim dintotdeauna: $ 2.66 $ 2.66 $ 2.66 Preț curent: $ 2.75 $ 2.75 $ 2.75 Află mai mult despre prețul tokenului Bemo (BMTON)

Tokenomie pentru Bemo (BMTON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bemo (BMTON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BMTON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BMTON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BMTON, explorează prețul în direct al tokenului BMTON!

