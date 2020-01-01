Tokenomie pentru BEARXRPL ($BEAR) Descoperă informații cheie despre BEARXRPL ($BEAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BEARXRPL ($BEAR) The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Pagină de internet oficială: https://bearableguy.xyz/ Cumpără $BEAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BEARXRPL ($BEAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEARXRPL ($BEAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Ofertă totală: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Ofertă aflată în circulație: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Maxim dintotdeauna: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 Minim dintotdeauna: $ 0.00354939 $ 0.00354939 $ 0.00354939 Preț curent: $ 0.00402977 $ 0.00402977 $ 0.00402977 Află mai mult despre prețul tokenului BEARXRPL ($BEAR)

Tokenomie pentru BEARXRPL ($BEAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEARXRPL ($BEAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BEAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BEAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BEAR, explorează prețul în direct al tokenului $BEAR!

Predicție de preț pentru $BEAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $BEAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru $BEAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $BEAR!

