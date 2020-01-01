Tokenomie pentru Balanced (BALN) Descoperă informații cheie despre Balanced (BALN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Balanced (BALN) BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Pagină de internet oficială: https://balanced.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Balanced (BALN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Balanced (BALN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ofertă totală: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Ofertă aflată în circulație: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Maxim dintotdeauna: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Minim dintotdeauna: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Preț curent: $ 0.064293 $ 0.064293 $ 0.064293 Află mai mult despre prețul tokenului Balanced (BALN)

Tokenomie pentru Balanced (BALN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Balanced (BALN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BALN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BALN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BALN, explorează prețul în direct al tokenului BALN!

