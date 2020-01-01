Tokenomie pentru Aura BAL (AURABAL) Descoperă informații cheie despre Aura BAL (AURABAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aura BAL (AURABAL) auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Pagină de internet oficială: https://aura.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Aura BAL (AURABAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aura BAL (AURABAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.23M Ofertă totală: $ 3.67M Ofertă aflată în circulație: $ 3.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.23M Maxim dintotdeauna: $ 21.61 Minim dintotdeauna: $ 2.24 Preț curent: $ 4.42

Tokenomie pentru Aura BAL (AURABAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aura BAL (AURABAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AURABAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AURABAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru AURABAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AURABAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AURABAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

