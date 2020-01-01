Tokenomie pentru ArbiPad (ARBI) Descoperă informații cheie despre ArbiPad (ARBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ArbiPad (ARBI) ## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI.

Tokenomie și analiză de preț pentru ArbiPad (ARBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ArbiPad (ARBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 5.46B $ 5.46B $ 5.46B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.23K $ 22.23K $ 22.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.00174926 $ 0.00174926 $ 0.00174926 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ArbiPad (ARBI)

Tokenomie pentru ArbiPad (ARBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ArbiPad (ARBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARBI, explorează prețul în direct al tokenului ARBI!

Predicție de preț pentru ARBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARBI!

