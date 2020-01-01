Tokenomie pentru Aquarius (AQUA) Descoperă informații cheie despre Aquarius (AQUA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aquarius (AQUA) AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar's internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Pagină de internet oficială: https://aqua.network

Tokenomie și analiză de preț pentru Aquarius (AQUA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aquarius (AQUA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.41M $ 31.41M $ 31.41M Ofertă totală: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Ofertă aflată în circulație: $ 35.91B $ 35.91B $ 35.91B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.45M $ 87.45M $ 87.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Minim dintotdeauna: $ 0.00009804 $ 0.00009804 $ 0.00009804 Preț curent: $ 0.00087397 $ 0.00087397 $ 0.00087397 Află mai mult despre prețul tokenului Aquarius (AQUA)

Tokenomie pentru Aquarius (AQUA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aquarius (AQUA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AQUA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AQUA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AQUA, explorează prețul în direct al tokenului AQUA!

Predicție de preț pentru AQUA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AQUA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AQUA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AQUA!

