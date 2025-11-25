Tokenomie pentru Aquari (AQUARI)

Descoperă informații cheie despre Aquari (AQUARI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-25 14:04:06 (UTC+8)
Tokenomie și analiză de preț pentru Aquari (AQUARI)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aquari (AQUARI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 1.40M
Ofertă totală:
$ 118.00M
Ofertă aflată în circulație:
$ 118.00M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 1.40M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.01876426
Minim dintotdeauna:
$ 0.0044817
Preț curent:
$ 0.0118232
Informații despre Aquari (AQUARI)

Pagină de internet oficială:
https://www.aquari.org
Carte albă:
https://aquari.org/documents/4a-Aquari-White-Paper---FINAL.pdf

Tokenomie pentru Aquari (AQUARI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Aquari (AQUARI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri AQUARI care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri AQUARI care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru AQUARI, explorează prețul în direct al tokenului AQUARI!

Predicție de preț pentru AQUARI

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AQUARI? Pagina noastră de predicție de preț pentru AQUARI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

