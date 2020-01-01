Explorează tokenomia pentru April (APRIL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului APRIL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru April (APRIL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului APRIL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru April (APRIL) Descoperă informații cheie despre April (APRIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre April (APRIL) Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new "Interchain" layer is where most of the world's economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. Pagină de internet oficială: https://apriloracle.com Tokenomie și analiză de preț pentru April (APRIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru April (APRIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.43K $ 47.43K $ 47.43K Ofertă totală: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Ofertă aflată în circulație: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.61K $ 55.61K $ 55.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00044488 $ 0.00044488 $ 0.00044488 Află mai mult despre prețul tokenului April (APRIL) Tokenomie pentru April (APRIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru April (APRIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APRIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APRIL care pot exista. Predicție de preț pentru APRIL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APRIL? Pagina noastră de predicție de preț pentru APRIL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.