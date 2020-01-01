Tokenomie pentru Altcoinist Token (ALTT) Descoperă informații cheie despre Altcoinist Token (ALTT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Pagină de internet oficială: https://www.altcoinist.com/ Carte albă: https://docs.altcoinist.com/ Cumpără ALTT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Altcoinist Token (ALTT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Altcoinist Token (ALTT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.02M $ 43.02M $ 43.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.101836 $ 0.101836 $ 0.101836 Minim dintotdeauna: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Preț curent: $ 0.04304989 $ 0.04304989 $ 0.04304989 Află mai mult despre prețul tokenului Altcoinist Token (ALTT)

Tokenomie pentru Altcoinist Token (ALTT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Altcoinist Token (ALTT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALTT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALTT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALTT, explorează prețul în direct al tokenului ALTT!

Predicție de preț pentru ALTT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALTT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALTT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALTT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!