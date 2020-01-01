Explorează tokenomia pentru Agent Zero ($WSB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $WSB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Agent Zero ($WSB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului $WSB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Agent Zero ($WSB) Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Pagină de internet oficială: https://www.zerotech.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru Agent Zero ($WSB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agent Zero ($WSB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.46K Ofertă totală: $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.219728 Minim dintotdeauna: $ 0.0031584 Preț curent: $ 0.00340285 Tokenomie pentru Agent Zero ($WSB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agent Zero ($WSB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $WSB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $WSB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.