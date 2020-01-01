Tokenomie pentru Agent YP by Virtuals (AIYP) Descoperă informații cheie despre Agent YP by Virtuals (AIYP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Agent YP by Virtuals (AIYP) AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/14722

Tokenomie și analiză de preț pentru Agent YP by Virtuals (AIYP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agent YP by Virtuals (AIYP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 675.53K $ 675.53K $ 675.53K Ofertă totală: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Ofertă aflată în circulație: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 675.53K $ 675.53K $ 675.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00067619 $ 0.00067619 $ 0.00067619 Află mai mult despre prețul tokenului Agent YP by Virtuals (AIYP)

Tokenomie pentru Agent YP by Virtuals (AIYP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agent YP by Virtuals (AIYP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIYP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIYP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIYP, explorează prețul în direct al tokenului AIYP!

