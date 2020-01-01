Tokenomie pentru Agent Smith (SMITH) Descoperă informații cheie despre Agent Smith (SMITH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Agent Smith (SMITH) Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done. Pagină de internet oficială: https://smithOS.ai Cumpără SMITH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Agent Smith (SMITH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agent Smith (SMITH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.07K $ 48.07K $ 48.07K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.07K $ 48.07K $ 48.07K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Agent Smith (SMITH)

Tokenomie pentru Agent Smith (SMITH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agent Smith (SMITH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMITH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMITH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SMITH, explorează prețul în direct al tokenului SMITH!

