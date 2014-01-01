Tokenomie pentru ZND Token (ZND) Descoperă informații cheie despre ZND Token (ZND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZND Token (ZND) ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Pagină de internet oficială: zndtoken.com Carte albă: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Cumpără ZND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZND Token (ZND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZND Token (ZND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 694.19M $ 694.19M $ 694.19M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 182.49M $ 182.49M $ 182.49M Maxim dintotdeauna: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Minim dintotdeauna: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Preț curent: $ 0.2607 $ 0.2607 $ 0.2607 Află mai mult despre prețul tokenului ZND Token (ZND)

Tokenomie pentru ZND Token (ZND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZND Token (ZND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZND, explorează prețul în direct al tokenului ZND!

Cum se cumpără ZND Te interesează să adaugi ZND Token (ZND) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZND, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZND pe MEXC!

Istoric de preț pentru ZND Token (ZND) Analiza istoricului de preț pentru ZND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZND!

Predicție de preț pentru ZND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZND? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZND!

