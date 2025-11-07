Ce este Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol's native token. Boundless' tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3's growing demand for ZK proofs from L1's, L2's, bridges, defi applications and more.

Tokenul Boundless este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Boundless. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ZKC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Boundless pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Boundless fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Boundless (USD)

Ce valoare va avea Boundless (ZKC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boundless (ZKC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boundless.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Boundless!

Tokenomie pentru Boundless (ZKC)

Înțelegerea tokenomică a Boundless (ZKC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZKC!

Cum se cumpără Boundless (ZKC)

Vrei să știi cum să cumperi Boundless? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Boundless cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ZKC în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Boundless

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boundless, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boundless Cât valorează Boundless (ZKC) astăzi? Prețul pe viu pentru ZKC în USD este 0.1973 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ZKC în USD? $ 0.1973 . Consultă Prețul actual pentru ZKC la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Boundless? Capitalizarea de piață pentru ZKC este $ 39.64M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ZKC? Ofertă aflată în circulație pentru ZKC este 200.94M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZKC? ZKC a obținut un preț ATH de 2.1342961487062966 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZKC? ZKC a avut un preț ATL de 0.10926744882772854 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ZKC? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZKC este $ 1.03M USD . Va crește ZKC în acest an? ZKC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZKC pentru o analiză mai aprofundată.

