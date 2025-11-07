BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Boundless astăzi este 0.1973 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZKC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZKC pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 ZKC în USD:

$0.1971
$0.1971$0.1971
+0.05%1D
USD
Boundless (ZKC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:28:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Boundless (ZKC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.192
$ 0.192$ 0.192
Minim 24 h
$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138
Maxim 24 h

$ 0.192
$ 0.192$ 0.192

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

-1.94%

+0.05%

-5.10%

-5.10%

Prețul în timp real pentru Boundless (ZKC) este $ 0.1973. În ultimele 24 de ore, tokenul ZKC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.192 și un maxim de $ 0.2138, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZKC este $ 2.1342961487062966, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.10926744882772854.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZKC s-a modificat cu -1.94% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boundless (ZKC)

No.557

$ 39.64M
$ 39.64M$ 39.64M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 197.30M
$ 197.30M$ 197.30M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Boundless este $ 39.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 1.03M. Oferta aflată în circulație pentru ZKC este 200.94M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 197.30M.

Istoric de preț pentru Boundless (ZKC) USD

Urmărește modificările de preț pentru Boundless pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000099+0.05%
30 de zile$ -0.1102-35.84%
60 de zile$ -0.1027-34.24%
90 de zile$ -0.1027-34.24%
Modificare de preț astăzi pentru Boundless

Astăzi, ZKC a înregistrat o modificare de $ +0.000099 (+0.05%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Boundless

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1102 (-35.84%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Boundless

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ZKC a văzut o modificare de $ -0.1027 (-34.24%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Boundless

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1027 (-34.24%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Boundless (ZKC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Boundless.

Ce este Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Tokenul Boundless este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Boundless. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ZKC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Boundless pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Boundless fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Boundless (USD)

Ce valoare va avea Boundless (ZKC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boundless (ZKC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boundless.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Boundless!

Tokenomie pentru Boundless (ZKC)

Înțelegerea tokenomică a Boundless (ZKC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZKC!

Cum se cumpără Boundless (ZKC)

Vrei să știi cum să cumperi Boundless? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Boundless cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ZKC în monede locale

1 Boundless(ZKC) în VND
5,191.9495
1 Boundless(ZKC) în AUD
A$0.303842
1 Boundless(ZKC) în GBP
0.149948
1 Boundless(ZKC) în EUR
0.169678
1 Boundless(ZKC) în USD
$0.1973
1 Boundless(ZKC) în MYR
RM0.824714
1 Boundless(ZKC) în TRY
8.308303
1 Boundless(ZKC) în JPY
¥30.1869
1 Boundless(ZKC) în ARS
ARS$286.355301
1 Boundless(ZKC) în RUB
16.014841
1 Boundless(ZKC) în INR
17.490645
1 Boundless(ZKC) în IDR
Rp3,288.332018
1 Boundless(ZKC) în PHP
11.6407
1 Boundless(ZKC) în EGP
￡E.9.330317
1 Boundless(ZKC) în BRL
R$1.055555
1 Boundless(ZKC) în CAD
C$0.278193
1 Boundless(ZKC) în BDT
24.072573
1 Boundless(ZKC) în NGN
283.883132
1 Boundless(ZKC) în COP
$753.052667
1 Boundless(ZKC) în ZAR
R.3.43302
1 Boundless(ZKC) în UAH
8.298438
1 Boundless(ZKC) în TZS
T.Sh.484.7661
1 Boundless(ZKC) în VES
Bs43.9979
1 Boundless(ZKC) în CLP
$186.0539
1 Boundless(ZKC) în PKR
Rs55.764872
1 Boundless(ZKC) în KZT
103.785719
1 Boundless(ZKC) în THB
฿6.39252
1 Boundless(ZKC) în TWD
NT$6.118273
1 Boundless(ZKC) în AED
د.إ0.724091
1 Boundless(ZKC) în CHF
Fr0.15784
1 Boundless(ZKC) în HKD
HK$1.533021
1 Boundless(ZKC) în AMD
֏75.44752
1 Boundless(ZKC) în MAD
.د.م1.836863
1 Boundless(ZKC) în MXN
$3.677672
1 Boundless(ZKC) în SAR
ريال0.739875
1 Boundless(ZKC) în ETB
Br30.283577
1 Boundless(ZKC) în KES
KSh25.479322
1 Boundless(ZKC) în JOD
د.أ0.1398857
1 Boundless(ZKC) în PLN
0.726064
1 Boundless(ZKC) în RON
лв0.86812
1 Boundless(ZKC) în SEK
kr1.892107
1 Boundless(ZKC) în BGN
лв0.333437
1 Boundless(ZKC) în HUF
Ft66.119176
1 Boundless(ZKC) în CZK
4.161057
1 Boundless(ZKC) în KWD
د.ك0.0603738
1 Boundless(ZKC) în ILS
0.645171
1 Boundless(ZKC) în BOB
Bs1.36137
1 Boundless(ZKC) în AZN
0.33541
1 Boundless(ZKC) în TJS
SM1.819106
1 Boundless(ZKC) în GEL
0.534683
1 Boundless(ZKC) în AOA
Kz180.01652
1 Boundless(ZKC) în BHD
.د.ب0.0741848
1 Boundless(ZKC) în BMD
$0.1973
1 Boundless(ZKC) în DKK
kr1.276531
1 Boundless(ZKC) în HNL
L5.185044
1 Boundless(ZKC) în MUR
9.0758
1 Boundless(ZKC) în NAD
$3.427101
1 Boundless(ZKC) în NOK
kr2.016406
1 Boundless(ZKC) în NZD
$0.349221
1 Boundless(ZKC) în PAB
B/.0.1973
1 Boundless(ZKC) în PGK
K0.842471
1 Boundless(ZKC) în QAR
ر.ق0.718172
1 Boundless(ZKC) în RSD
дин.20.057518
1 Boundless(ZKC) în UZS
soʻm2,348.809148
1 Boundless(ZKC) în ALL
L16.547551
1 Boundless(ZKC) în ANG
ƒ0.353167
1 Boundless(ZKC) în AWG
ƒ0.35514
1 Boundless(ZKC) în BBD
$0.3946
1 Boundless(ZKC) în BAM
KM0.333437
1 Boundless(ZKC) în BIF
Fr581.8377
1 Boundless(ZKC) în BND
$0.25649
1 Boundless(ZKC) în BSD
$0.1973
1 Boundless(ZKC) în JMD
$31.637055
1 Boundless(ZKC) în KHR
792.368638
1 Boundless(ZKC) în KMF
Fr84.0498
1 Boundless(ZKC) în LAK
4,289.130349
1 Boundless(ZKC) în LKR
රු60.150851
1 Boundless(ZKC) în MDL
L3.375803
1 Boundless(ZKC) în MGA
Ar888.73785
1 Boundless(ZKC) în MOP
P1.5784
1 Boundless(ZKC) în MVR
3.03842
1 Boundless(ZKC) în MWK
MK341.94063
1 Boundless(ZKC) în MZN
MT12.617335
1 Boundless(ZKC) în NPR
रु27.95741
1 Boundless(ZKC) în PYG
1,399.2516
1 Boundless(ZKC) în RWF
Fr286.6769
1 Boundless(ZKC) în SBD
$1.621806
1 Boundless(ZKC) în SCR
2.710902
1 Boundless(ZKC) în SRD
$7.59605
1 Boundless(ZKC) în SVC
$1.724402
1 Boundless(ZKC) în SZL
L3.423155
1 Boundless(ZKC) în TMT
m0.69055
1 Boundless(ZKC) în TND
د.ت0.5838107
1 Boundless(ZKC) în TTD
$1.335721
1 Boundless(ZKC) în UGX
Sh689.7608
1 Boundless(ZKC) în XAF
Fr112.0664
1 Boundless(ZKC) în XCD
$0.53271
1 Boundless(ZKC) în XOF
Fr112.0664
1 Boundless(ZKC) în XPF
Fr20.3219
1 Boundless(ZKC) în BWP
P2.653685
1 Boundless(ZKC) în BZD
$0.396573
1 Boundless(ZKC) în CVE
$18.877664
1 Boundless(ZKC) în DJF
Fr35.1194
1 Boundless(ZKC) în DOP
$12.690336
1 Boundless(ZKC) în DZD
د.ج25.743704
1 Boundless(ZKC) în FJD
$0.449844
1 Boundless(ZKC) în GNF
Fr1,715.5235
1 Boundless(ZKC) în GTQ
Q1.511318
1 Boundless(ZKC) în GYD
$41.267268
1 Boundless(ZKC) în ISK
kr24.8598

Resursă Boundless

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boundless, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Boundless oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boundless

Cât valorează Boundless (ZKC) astăzi?
Prețul pe viu pentru ZKC în USD este 0.1973 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ZKC în USD?
Prețul actual pentru ZKC la USD este $ 0.1973. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Boundless?
Capitalizarea de piață pentru ZKC este $ 39.64M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ZKC?
Ofertă aflată în circulație pentru ZKC este 200.94M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZKC?
ZKC a obținut un preț ATH de 2.1342961487062966 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZKC?
ZKC a avut un preț ATL de 0.10926744882772854 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ZKC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZKC este $ 1.03M USD.
Va crește ZKC în acest an?
ZKC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZKC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:28:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Boundless (ZKC)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ZKC în USD

Sumă

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.1973 USD

Tranzacționează ZKC

ZKC/USDC
$0.197
$0.197$0.197
+0.15%
ZKC/USDT
$0.1971
$0.1971$0.1971
+0.10%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

