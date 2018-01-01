Tokenomie pentru ZIGCOIN (ZIG) Descoperă informații cheie despre ZIGCOIN (ZIG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZIGCOIN (ZIG) ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord. Pagină de internet oficială: https://zigchain.com/ Carte albă: https://docs.zigchain.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/26f12PmBk77wQV1TzLe8XKkNBvMFggbuypxdtMLzNLzz

Tokenomie și analiză de preț pentru ZIGCOIN (ZIG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZIGCOIN (ZIG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.70M $ 124.70M $ 124.70M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 172.94M $ 172.94M $ 172.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.49999 $ 0.49999 $ 0.49999 Minim dintotdeauna: $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 Preț curent: $ 0.088507 $ 0.088507 $ 0.088507 Află mai mult despre prețul tokenului ZIGCOIN (ZIG)

Structura în profunzime a tokenului ZIGCOIN (ZIG) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri ZIG. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. ZIGChain is a Layer 1 blockchain designed to democratize access to wealth-generation opportunities, with its native token ZIG at the core of its ecosystem. The token economics of ZIGChain are structured to incentivize participation, ensure sustainable growth, and align stakeholder interests through a combination of issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms. Issuance Mechanism ZIGChain leverages the Cosmos SDK, utilizing its Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This module ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management. The issuance is designed to support network security, ecosystem development, and community incentives, with a total mainnet supply of 2,500,000,000 ZIG. Allocation Mechanism The allocation of ZIG tokens is transparent and structured to balance community, development, and long-term sustainability. The following table summarizes the mainnet allocation: Allocation Category Amount % of Total Supply Existing Community 1,413,940,444 56.56% Burnt To Date 41,059,556 1.64% Founders Tokens 445,000,000 17.80% Stake Subsidies 187,500,000 7.50% Ecosystem Development 187,500,000 7.50% Reserves 100,000,000 4.00% Community Rewards 125,000,000 5.00% Total 2,500,000,000 100.00% Note: Some allocations (e.g., Founders Tokens, Stake Subsidies) are subject to lock-ups, vesting, and economic conditions. Usage and Incentive Mechanism ZIG is the native utility token of the ZIGChain ecosystem, serving multiple roles: Staking & Security: ZIG is staked by validators and delegators to secure the network. Stakers earn rewards from transaction fees and block rewards, and are subject to slashing for misconduct.

ZIG is staked by validators and delegators to secure the network. Stakers earn rewards from transaction fees and block rewards, and are subject to slashing for misconduct. Governance: Token holders can propose and vote on network changes, with each ZIG representing one vote.

Token holders can propose and vote on network changes, with each ZIG representing one vote. Ecosystem Participation: ZIG is used for transaction fees, liquidity provision, and as collateral in DeFi protocols.

ZIG is used for transaction fees, liquidity provision, and as collateral in DeFi protocols. Wealth Management Engine: ZIGChain’s unique module allows tokenization of investment strategies, enabling users to participate in profit-sharing and risk management.

ZIGChain’s unique module allows tokenization of investment strategies, enabling users to participate in profit-sharing and risk management. Community Rewards: Incentives are distributed to users, developers, and ecosystem participants to foster growth and engagement. Locking Mechanism Staking Lock: ZIG tokens staked by validators and delegators are locked for the duration of their participation. Upon unstaking, an unbonding period applies before tokens become liquid and transferable.

ZIG tokens staked by validators and delegators are locked for the duration of their participation. Upon unstaking, an applies before tokens become liquid and transferable. Vesting & Lock-ups: Allocations to founders, team, and certain ecosystem funds are subject to lock-up and vesting schedules to ensure long-term alignment and prevent immediate market dumping. Unlocking Time Unbonding Period: When tokens are unstaked, they enter an unbonding period (the specific duration is determined by network parameters and can be referenced in the ZIGChain documentation).

When tokens are unstaked, they enter an unbonding period (the specific duration is determined by network parameters and can be referenced in the ZIGChain documentation). Vesting Schedules: Allocations subject to vesting (e.g., Founders Tokens, Stake Subsidies) are released according to predefined schedules, often over several years, with possible cliffs and gradual unlocks. Token Distribution Table Circulating Supply Breakdown Amount % of Circulating Supply Community 1,413,940,444 56.56% ZIGChain Foundation: Ecosystem 187,500,000 10.86% ZIGChain Foundation: Rewards 125,000,000 7.24% Underlying Mechanisms and Implications Proof-of-Stake (PoS): ZIGChain uses Tendermint BFT consensus, requiring validators to lock ZIG as collateral, incentivizing honest behavior and penalizing malicious actions.

ZIGChain uses Tendermint BFT consensus, requiring validators to lock ZIG as collateral, incentivizing honest behavior and penalizing malicious actions. Modular Architecture: The Cosmos SDK modules (Mint, Distribution, Governance, Staking, Slashing) provide flexibility and security, while ZIGChain-specific modules (Factory, DEX, Wealth Management Engine) enable advanced DeFi and investment functionalities.

The Cosmos SDK modules (Mint, Distribution, Governance, Staking, Slashing) provide flexibility and security, while ZIGChain-specific modules (Factory, DEX, Wealth Management Engine) enable advanced DeFi and investment functionalities. Ecosystem Growth: The allocation to ecosystem development and community rewards ensures ongoing support for dApps, partnerships, and user engagement, fostering a vibrant and sustainable blockchain economy. Additional Context Ecosystem Fund: ZIGLabs, backed by $100 million, supports innovative projects and founders within the ZIGChain ecosystem, further incentivizing development and adoption.

ZIGLabs Ecosystem Fund Conclusion ZIGChain’s token economics are designed for long-term sustainability, robust network security, and broad-based participation. The combination of controlled issuance, transparent allocation, multi-faceted utility, and structured locking/unlocking mechanisms positions ZIGChain as a foundational pillar for decentralized wealth generation and financial innovation.

Tokenomie pentru ZIGCOIN (ZIG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZIGCOIN (ZIG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZIG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZIG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZIG, explorează prețul în direct al tokenului ZIG!

