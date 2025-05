ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NumeZEC

PozițieNo.84

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)483.21%

Ofertă află în circulație16,647,312.62835043

Ofertă maximă21,000,000

Ofertă totală16,717,818.87835043

Rată de circulație0.7927%

Data emiterii2016-10-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5941.7998046875,2016-10-29

Cel mai mic preț15.96914388442235,2024-07-05

Lanț de blocuri publicZEC

IntroducereZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.