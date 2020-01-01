Tokenomie pentru Unizen (ZCX) Descoperă informații cheie despre Unizen (ZCX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Unizen (ZCX) Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Pagină de internet oficială: https://unizen.io Carte albă: https://docs.unizen.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804

Tokenomie și analiză de preț pentru Unizen (ZCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unizen (ZCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.79M Ofertă totală: $ 884.54M Ofertă aflată în circulație: $ 650.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.05M Maxim dintotdeauna: $ 5.972 Minim dintotdeauna: $ 0.015207817731171285 Preț curent: $ 0.01505

Tokenomie pentru Unizen (ZCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unizen (ZCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZCX, explorează prețul în direct al tokenului ZCX!

