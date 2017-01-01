Tokenomie pentru ZEEBU (ZBU) Descoperă informații cheie despre ZEEBU (ZBU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZEEBU (ZBU) Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.zeebu.com/ Carte albă: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe77f6aCD24185e149e329C1C0F479201b9Ec2f4B Cumpără ZBU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZEEBU (ZBU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZEEBU (ZBU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B Maxim dintotdeauna: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Minim dintotdeauna: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Preț curent: $ 1.7729 $ 1.7729 $ 1.7729 Află mai mult despre prețul tokenului ZEEBU (ZBU)

Tokenomie pentru ZEEBU (ZBU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZEEBU (ZBU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZBU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZBU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZBU, explorează prețul în direct al tokenului ZBU!

