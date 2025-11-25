Ce este YURU

Tokenomie și analiză de preț pentru YURU COIN (YURU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YURU COIN (YURU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Maxim dintotdeauna: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minim dintotdeauna: $ 0.346206572110043 $ 0.346206572110043 $ 0.346206572110043 Preț curent: $ 0.5168 $ 0.5168 $ 0.5168 Află mai mult despre prețul tokenului YURU COIN (YURU) Cumpără YURU acum!

Informații despre YURU COIN (YURU) YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation. YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation. Pagină de internet oficială: https://en.coin.yurugp.jp/ Carte albă: https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

Tokenomie pentru YURU COIN (YURU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YURU COIN (YURU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YURU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YURU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YURU, explorează prețul în direct al tokenului YURU!

Cum se cumpără YURU Te interesează să adaugi YURU COIN (YURU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru YURU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra YURU pe MEXC! Istoric de preț pentru YURU COIN (YURU) Analiza istoricului de preț pentru YURU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru YURU! Predicție de preț pentru YURU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YURU? Pagina noastră de predicție de preț pentru YURU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YURU!

