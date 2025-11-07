Ce este YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan's beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Predicție de preț pentru YURU COIN (USD)

Ce valoare va avea YURU COIN (YURU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale YURU COIN (YURU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru YURU COIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru YURU COIN!

Tokenomie pentru YURU COIN (YURU)

Înțelegerea tokenomică a YURU COIN (YURU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YURU!

Resursă YURU COIN

Pentru o înțelegere mai aprofundată a YURU COIN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

