Tokenomie și analiză de preț pentru YALA (YALA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YALA (YALA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Ofertă totală: $ 994.67M $ 994.67M $ 994.67M Ofertă aflată în circulație: $ 259.68M $ 259.68M $ 259.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.28M $ 40.28M $ 40.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.84042 $ 0.84042 $ 0.84042 Minim dintotdeauna: $ 0.02456035378449171 $ 0.02456035378449171 $ 0.02456035378449171 Preț curent: $ 0.04028 $ 0.04028 $ 0.04028 Află mai mult despre prețul tokenului YALA (YALA) Cumpără YALA acum!

Informații despre YALA (YALA) Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency. Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency. Pagină de internet oficială: https://yala.org/ Carte albă: https://yala.org/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

Tokenomie pentru YALA (YALA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YALA (YALA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YALA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YALA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YALA, explorează prețul în direct al tokenului YALA!

Cum se cumpără YALA Te interesează să adaugi YALA (YALA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru YALA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra YALA pe MEXC! Istoric de preț pentru YALA (YALA) Analiza istoricului de preț pentru YALA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru YALA! Predicție de preț pentru YALA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YALA? Pagina noastră de predicție de preț pentru YALA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YALA!

