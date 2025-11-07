BursăDEX+
Prețul în timp real pentru YALA astăzi este 0.0513 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru YALA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru YALA pe MEXC acum.

Mai multe despre YALA

Informații de preț pentru YALA

Ce este YALA

Carte albă pentru YALA

Pagina oficială pentru YALA

Tokenomie pentru YALA

Prognoza prețurilor pentru YALA

Istoric YALA

Ghid de cumpărare YALA

Convertor valutar YALA în fiduciar

Pret YALA (YALA)

Preț în timp real pentru 1 YALA în USD:

$0.05129
$0.05129$0.05129
-0.81%1D
USD
YALA (YALA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:50 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru YALA (YALA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.04898
$ 0.04898$ 0.04898
Minim 24 h
$ 0.06526
$ 0.06526$ 0.06526
Maxim 24 h

$ 0.04898
$ 0.04898$ 0.04898

$ 0.06526
$ 0.06526$ 0.06526

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.06011208317020386
$ 0.06011208317020386$ 0.06011208317020386

-1.56%

-0.80%

-52.56%

-52.56%

Prețul în timp real pentru YALA (YALA) este $ 0.0513. În ultimele 24 de ore, tokenul YALA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.04898 și un maxim de $ 0.06526, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YALA este $ 0.45623373838083625, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.06011208317020386.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YALA s-a modificat cu -1.56% în decursul ultimei ore, cu -0.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -52.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YALA (YALA)

No.908

$ 13.01M
$ 13.01M$ 13.01M

$ 159.06K
$ 159.06K$ 159.06K

$ 51.30M
$ 51.30M$ 51.30M

253.67M
253.67M 253.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

991,348,800.865503
991,348,800.865503 991,348,800.865503

25.36%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru YALA este $ 13.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 159.06K. Oferta aflată în circulație pentru YALA este 253.67M, cu o ofertă totală de 991348800.865503. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 51.30M.

Istoric de preț pentru YALA (YALA) USD

Urmărește modificările de preț pentru YALA pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0004188-0.80%
30 de zile$ -0.0525-50.58%
60 de zile$ -0.0754-59.52%
90 de zile$ -0.34867-87.18%
Modificare de preț astăzi pentru YALA

Astăzi, YALA a înregistrat o modificare de $ -0.0004188 (-0.80%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru YALA

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0525 (-50.58%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru YALA

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, YALA a văzut o modificare de $ -0.0754 (-59.52%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru YALA

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.34867 (-87.18%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru YALA (YALA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru YALA.

Ce este YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Tokenul YALA este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile YALA. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru YALA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre YALA pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare YALA fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru YALA (USD)

Ce valoare va avea YALA (YALA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale YALA (YALA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru YALA.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru YALA!

Tokenomie pentru YALA (YALA)

Înțelegerea tokenomică a YALA (YALA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YALA!

Cum se cumpără YALA (YALA)

Vrei să știi cum să cumperi YALA? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra YALA cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

YALA în monede locale

1 YALA(YALA) în VND
1,349.9595
1 YALA(YALA) în AUD
A$0.079002
1 YALA(YALA) în GBP
0.038988
1 YALA(YALA) în EUR
0.044118
1 YALA(YALA) în USD
$0.0513
1 YALA(YALA) în MYR
RM0.214434
1 YALA(YALA) în TRY
2.160243
1 YALA(YALA) în JPY
¥7.8489
1 YALA(YALA) în ARS
ARS$74.455281
1 YALA(YALA) în RUB
4.164021
1 YALA(YALA) în INR
4.547745
1 YALA(YALA) în IDR
Rp854.999658
1 YALA(YALA) în PHP
3.0267
1 YALA(YALA) în EGP
￡E.2.425977
1 YALA(YALA) în BRL
R$0.274455
1 YALA(YALA) în CAD
C$0.072333
1 YALA(YALA) în BDT
6.259113
1 YALA(YALA) în NGN
73.812492
1 YALA(YALA) în COP
$195.801327
1 YALA(YALA) în ZAR
R.0.89262
1 YALA(YALA) în UAH
2.157678
1 YALA(YALA) în TZS
T.Sh.126.0441
1 YALA(YALA) în VES
Bs11.4399
1 YALA(YALA) în CLP
$48.3759
1 YALA(YALA) în PKR
Rs14.499432
1 YALA(YALA) în KZT
26.985339
1 YALA(YALA) în THB
฿1.66212
1 YALA(YALA) în TWD
NT$1.590813
1 YALA(YALA) în AED
د.إ0.188271
1 YALA(YALA) în CHF
Fr0.04104
1 YALA(YALA) în HKD
HK$0.398601
1 YALA(YALA) în AMD
֏19.61712
1 YALA(YALA) în MAD
.د.م0.477603
1 YALA(YALA) în MXN
$0.956232
1 YALA(YALA) în SAR
ريال0.192375
1 YALA(YALA) în ETB
Br7.874037
1 YALA(YALA) în KES
KSh6.624882
1 YALA(YALA) în JOD
د.أ0.0363717
1 YALA(YALA) în PLN
0.188784
1 YALA(YALA) în RON
лв0.22572
1 YALA(YALA) în SEK
kr0.491967
1 YALA(YALA) în BGN
лв0.086697
1 YALA(YALA) în HUF
Ft17.191656
1 YALA(YALA) în CZK
1.081917
1 YALA(YALA) în KWD
د.ك0.0156978
1 YALA(YALA) în ILS
0.167751
1 YALA(YALA) în BOB
Bs0.35397
1 YALA(YALA) în AZN
0.08721
1 YALA(YALA) în TJS
SM0.472986
1 YALA(YALA) în GEL
0.139023
1 YALA(YALA) în AOA
Kz46.80612
1 YALA(YALA) în BHD
.د.ب0.0192888
1 YALA(YALA) în BMD
$0.0513
1 YALA(YALA) în DKK
kr0.331911
1 YALA(YALA) în HNL
L1.348164
1 YALA(YALA) în MUR
2.3598
1 YALA(YALA) în NAD
$0.891081
1 YALA(YALA) în NOK
kr0.524286
1 YALA(YALA) în NZD
$0.090801
1 YALA(YALA) în PAB
B/.0.0513
1 YALA(YALA) în PGK
K0.219051
1 YALA(YALA) în QAR
ر.ق0.186732
1 YALA(YALA) în RSD
дин.5.215158
1 YALA(YALA) în UZS
soʻm610.714188
1 YALA(YALA) în ALL
L4.302531
1 YALA(YALA) în ANG
ƒ0.091827
1 YALA(YALA) în AWG
ƒ0.09234
1 YALA(YALA) în BBD
$0.1026
1 YALA(YALA) în BAM
KM0.086697
1 YALA(YALA) în BIF
Fr151.2837
1 YALA(YALA) în BND
$0.06669
1 YALA(YALA) în BSD
$0.0513
1 YALA(YALA) în JMD
$8.225955
1 YALA(YALA) în KHR
206.023878
1 YALA(YALA) în KMF
Fr21.8538
1 YALA(YALA) în LAK
1,115.217369
1 YALA(YALA) în LKR
රු15.639831
1 YALA(YALA) în MDL
L0.877743
1 YALA(YALA) în MGA
Ar231.08085
1 YALA(YALA) în MOP
P0.4104
1 YALA(YALA) în MVR
0.79002
1 YALA(YALA) în MWK
MK88.90803
1 YALA(YALA) în MZN
MT3.280635
1 YALA(YALA) în NPR
रु7.26921
1 YALA(YALA) în PYG
363.8196
1 YALA(YALA) în RWF
Fr74.5389
1 YALA(YALA) în SBD
$0.421686
1 YALA(YALA) în SCR
0.704862
1 YALA(YALA) în SRD
$1.97505
1 YALA(YALA) în SVC
$0.448362
1 YALA(YALA) în SZL
L0.890055
1 YALA(YALA) în TMT
m0.17955
1 YALA(YALA) în TND
د.ت0.1517967
1 YALA(YALA) în TTD
$0.347301
1 YALA(YALA) în UGX
Sh179.3448
1 YALA(YALA) în XAF
Fr29.1384
1 YALA(YALA) în XCD
$0.13851
1 YALA(YALA) în XOF
Fr29.1384
1 YALA(YALA) în XPF
Fr5.2839
1 YALA(YALA) în BWP
P0.689985
1 YALA(YALA) în BZD
$0.103113
1 YALA(YALA) în CVE
$4.908384
1 YALA(YALA) în DJF
Fr9.1314
1 YALA(YALA) în DOP
$3.299616
1 YALA(YALA) în DZD
د.ج6.693624
1 YALA(YALA) în FJD
$0.116964
1 YALA(YALA) în GNF
Fr446.0535
1 YALA(YALA) în GTQ
Q0.392958
1 YALA(YALA) în GYD
$10.729908
1 YALA(YALA) în ISK
kr6.4638

Resursă YALA

Pentru o înțelegere mai aprofundată a YALA, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web YALA oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre YALA

Cât valorează YALA (YALA) astăzi?
Prețul pe viu pentru YALA în USD este 0.0513 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru YALA în USD?
Prețul actual pentru YALA la USD este $ 0.0513. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru YALA?
Capitalizarea de piață pentru YALA este $ 13.01M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru YALA?
Ofertă aflată în circulație pentru YALA este 253.67M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru YALA?
YALA a obținut un preț ATH de 0.45623373838083625 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru YALA?
YALA a avut un preț ATL de 0.06011208317020386 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru YALA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru YALA este $ 159.06K USD.
Va crește YALA în acest an?
YALA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru YALA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:50 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru YALA (YALA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator YALA în USD

Sumă

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0.0513 USD

Tranzacționează YALA

YALA/USDT
$0.05129
$0.05129$0.05129
-0.71%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

