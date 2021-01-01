Tokenomie pentru xx network (XX) Descoperă informații cheie despre xx network (XX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network's communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger's performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning. Pagină de internet oficială: https://xx.network/ Carte albă: https://xx.network/whitepapers/ Explorator de blocuri: https://explorer.xx.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru xx network (XX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru xx network (XX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 953.64M $ 953.64M $ 953.64M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.77M $ 17.77M $ 17.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Minim dintotdeauna: $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 Preț curent: $ 0.01863 $ 0.01863 $ 0.01863 Află mai mult despre prețul tokenului xx network (XX)

Tokenomie pentru xx network (XX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru xx network (XX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XX, explorează prețul în direct al tokenului XX!

Istoric de preț pentru xx network (XX) Analiza istoricului de preț pentru XX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XX!

Predicție de preț pentru XX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XX? Pagina noastră de predicție de preț pentru XX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XX!

