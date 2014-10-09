Tokenomie pentru Verge (XVG) Descoperă informații cheie despre Verge (XVG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Pagină de internet oficială: http://vergecurrency.com/ Carte albă: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Explorator de blocuri: https://verge-blockchain.info/ Cumpără XVG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Verge (XVG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Verge (XVG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 79.80M $ 79.80M $ 79.80M Ofertă totală: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Ofertă aflată în circulație: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.80M $ 79.80M $ 79.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Minim dintotdeauna: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Preț curent: $ 0.00483 $ 0.00483 $ 0.00483 Află mai mult despre prețul tokenului Verge (XVG)

Tokenomie pentru Verge (XVG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Verge (XVG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XVG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XVG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XVG, explorează prețul în direct al tokenului XVG!

Istoric de preț pentru Verge (XVG) Analiza istoricului de preț pentru XVG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XVG!

Predicție de preț pentru XVG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XVG? Pagina noastră de predicție de preț pentru XVG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XVG!

