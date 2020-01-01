Tokenomie pentru Xterio (XTER) Descoperă informații cheie despre Xterio (XTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Xterio (XTER) Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Pagină de internet oficială: https://xter.io Carte albă: https://docs.xter.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5

Tokenomie și analiză de preț pentru Xterio (XTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xterio (XTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.93M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 141.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 84.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.7851 Minim dintotdeauna: $ 0.07715749807131203 Preț curent: $ 0.0842

Tokenomie pentru Xterio (XTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xterio (XTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără XTER Te interesează să adaugi Xterio (XTER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XTER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru Xterio (XTER) Analiza istoricului de preț pentru XTER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru XTER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XTER? Pagina noastră de predicție de preț pentru XTER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

