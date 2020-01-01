Tokenomie pentru Radix (XRD) Descoperă informații cheie despre Radix (XRD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Radix (XRD) Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Pagină de internet oficială: https://www.radixdlt.com/ Carte albă: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Explorator de blocuri: https://dashboard.radixdlt.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Radix (XRD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Radix (XRD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.41M Ofertă totală: $ 13.25B Ofertă aflată în circulație: $ 11.85B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.22 Minim dintotdeauna: $ 0.003522118257304897 Preț curent: $ 0.003832

Tokenomie pentru Radix (XRD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Radix (XRD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XRD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XRD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XRD, explorează prețul în direct al tokenului XRD!

