Tokenomie și analiză de preț pentru XPIN Network (XPIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XPIN Network (XPIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.70M $ 38.70M $ 38.70M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 220.42M $ 220.42M $ 220.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.0104083 $ 0.0104083 $ 0.0104083 Minim dintotdeauna: $ 0.000457316453478145 $ 0.000457316453478145 $ 0.000457316453478145 Preț curent: $ 0.0022042 $ 0.0022042 $ 0.0022042 Află mai mult despre prețul tokenului XPIN Network (XPIN) Cumpără XPIN acum!

Informații despre XPIN Network (XPIN) XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network. Pagină de internet oficială: https://www.xpin.network Carte albă: https://docs.xpin.network/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Tokenomie pentru XPIN Network (XPIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XPIN Network (XPIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XPIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XPIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XPIN, explorează prețul în direct al tokenului XPIN!

Cum se cumpără XPIN Te interesează să adaugi XPIN Network (XPIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XPIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XPIN pe MEXC! Istoric de preț pentru XPIN Network (XPIN) Analiza istoricului de preț pentru XPIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XPIN! Predicție de preț pentru XPIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XPIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru XPIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XPIN!

