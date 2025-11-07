BursăDEX+
Prețul în timp real pentru XPIN Network astăzi este 0.0042872 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XPIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XPIN pe MEXC acum.

Pret XPIN Network (XPIN)

Preț în timp real pentru 1 XPIN în USD:

$0.0042872
$0.0042872
-0.82%1D
USD
XPIN Network (XPIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:07 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru XPIN Network (XPIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0036532
$ 0.0036532
Minim 24 h
$ 0.0045744
$ 0.0045744
Maxim 24 h

$ 0.0036532
$ 0.0036532

$ 0.0045744
$ 0.0045744

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145

-4.44%

-0.82%

-38.12%

-38.12%

Prețul în timp real pentru XPIN Network (XPIN) este $ 0.0042872. În ultimele 24 de ore, tokenul XPIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0036532 și un maxim de $ 0.0045744, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XPIN este $ 0.010038547477428971, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000457316453478145.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XPIN s-a modificat cu -4.44% în decursul ultimei ore, cu -0.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XPIN Network (XPIN)

No.397

$ 70.04M
$ 70.04M

$ 628.64K
$ 628.64K

$ 428.72M
$ 428.72M

16.34B
16.34B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

16.33%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru XPIN Network este $ 70.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 628.64K. Oferta aflată în circulație pentru XPIN este 16.34B, cu o ofertă totală de 100000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 428.72M.

Istoric de preț pentru XPIN Network (XPIN) USD

Urmărește modificările de preț pentru XPIN Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000035446-0.82%
30 de zile$ +0.0032472+312.23%
60 de zile$ +0.0031461+275.70%
90 de zile$ +0.0040872+2,043.60%
Modificare de preț astăzi pentru XPIN Network

Astăzi, XPIN a înregistrat o modificare de $ -0.000035446 (-0.82%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru XPIN Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0032472 (+312.23%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru XPIN Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, XPIN a văzut o modificare de $ +0.0031461 (+275.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru XPIN Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0040872 (+2,043.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru XPIN Network (XPIN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru XPIN Network.

Ce este XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Tokenul XPIN Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile XPIN Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XPIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre XPIN Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare XPIN Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru XPIN Network (USD)

Ce valoare va avea XPIN Network (XPIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale XPIN Network (XPIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru XPIN Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru XPIN Network!

Tokenomie pentru XPIN Network (XPIN)

Înțelegerea tokenomică a XPIN Network (XPIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XPIN!

Cum se cumpără XPIN Network (XPIN)

Vrei să știi cum să cumperi XPIN Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra XPIN Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XPIN în monede locale

Resursă XPIN Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a XPIN Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web XPIN Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre XPIN Network

Cât valorează XPIN Network (XPIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru XPIN în USD este 0.0042872 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XPIN în USD?
Prețul actual pentru XPIN la USD este $ 0.0042872. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru XPIN Network?
Capitalizarea de piață pentru XPIN este $ 70.04M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XPIN?
Ofertă aflată în circulație pentru XPIN este 16.34B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XPIN?
XPIN a obținut un preț ATH de 0.010038547477428971 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XPIN?
XPIN a avut un preț ATL de 0.000457316453478145 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XPIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XPIN este $ 628.64K USD.
Va crește XPIN în acest an?
XPIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XPIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:07 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.0042872
