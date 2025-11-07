Ce este XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network. XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Tokenul XPIN Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile XPIN Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XPIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre XPIN Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare XPIN Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru XPIN Network (USD)

Ce valoare va avea XPIN Network (XPIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale XPIN Network (XPIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru XPIN Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru XPIN Network!

Tokenomie pentru XPIN Network (XPIN)

Înțelegerea tokenomică a XPIN Network (XPIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XPIN!

Cum se cumpără XPIN Network (XPIN)

Vrei să știi cum să cumperi XPIN Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra XPIN Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XPIN în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă XPIN Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a XPIN Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre XPIN Network Cât valorează XPIN Network (XPIN) astăzi? Prețul pe viu pentru XPIN în USD este 0.0042872 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru XPIN în USD? $ 0.0042872 . Consultă Prețul actual pentru XPIN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru XPIN Network? Capitalizarea de piață pentru XPIN este $ 70.04M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru XPIN? Ofertă aflată în circulație pentru XPIN este 16.34B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XPIN? XPIN a obținut un preț ATH de 0.010038547477428971 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XPIN? XPIN a avut un preț ATL de 0.000457316453478145 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru XPIN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XPIN este $ 628.64K USD . Va crește XPIN în acest an? XPIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XPIN pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru XPIN Network (XPIN)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?