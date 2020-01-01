Tokenomie pentru Neurai (XNA) Descoperă informații cheie despre Neurai (XNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neurai (XNA) Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Pagină de internet oficială: https://neurai.org Explorator de blocuri: https://neuraiexplorer.com Cumpără XNA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Neurai (XNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neurai (XNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ofertă totală: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Ofertă aflată în circulație: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Minim dintotdeauna: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Preț curent: $ 0.0001326 $ 0.0001326 $ 0.0001326 Află mai mult despre prețul tokenului Neurai (XNA)

Tokenomie pentru Neurai (XNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neurai (XNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XNA, explorează prețul în direct al tokenului XNA!

Istoric de preț pentru Neurai (XNA) Analiza istoricului de preț pentru XNA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XNA!

Predicție de preț pentru XNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XNA? Pagina noastră de predicție de preț pentru XNA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XNA!

