Tokenomie și analiză de preț pentru XL1 (XL1) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XL1 (XL1), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Ofertă totală: $ 38.00B $ 38.00B $ 38.00B Ofertă aflată în circulație: $ 5.74B $ 5.74B $ 5.74B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.30M $ 25.30M $ 25.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.0051751 $ 0.0051751 $ 0.0051751 Minim dintotdeauna: $ 0.000627599300698413 $ 0.000627599300698413 $ 0.000627599300698413 Preț curent: $ 0.0006659 $ 0.0006659 $ 0.0006659 Află mai mult despre prețul tokenului XL1 (XL1) Cumpără XL1 acum!

Informații despre XL1 (XL1) XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications. XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications. Pagină de internet oficială: https://xyo.network Carte albă: https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Tokenomie pentru XL1 (XL1): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XL1 (XL1) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XL1 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XL1 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XL1, explorează prețul în direct al tokenului XL1!

Cum se cumpără XL1 Te interesează să adaugi XL1 (XL1) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XL1, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XL1 pe MEXC! Istoric de preț pentru XL1 (XL1) Analiza istoricului de preț pentru XL1 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XL1! Predicție de preț pentru XL1 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XL1? Pagina noastră de predicție de preț pentru XL1 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XL1!

