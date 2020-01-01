Tokenomie pentru Electra Protocol (XEP) Descoperă informații cheie despre Electra Protocol (XEP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Electra Protocol (XEP) XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Pagină de internet oficială: https://electraprotocol.com Carte albă: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Cumpără XEP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Electra Protocol (XEP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Electra Protocol (XEP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Ofertă totală: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B Ofertă aflată în circulație: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Minim dintotdeauna: $ 0.000158460966358481 $ 0.000158460966358481 $ 0.000158460966358481 Preț curent: $ 0.0001512 $ 0.0001512 $ 0.0001512 Află mai mult despre prețul tokenului Electra Protocol (XEP)

Tokenomie pentru Electra Protocol (XEP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Electra Protocol (XEP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XEP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XEP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XEP, explorează prețul în direct al tokenului XEP!

Cum se cumpără XEP Te interesează să adaugi Electra Protocol (XEP) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru Electra Protocol (XEP) Analiza istoricului de preț pentru XEP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XEP!

Predicție de preț pentru XEP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XEP? Pagina noastră de predicție de preț pentru XEP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XEP!

