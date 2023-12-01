Tokenomie pentru XDB CHAIN (XDB) Descoperă informații cheie despre XDB CHAIN (XDB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XDB CHAIN (XDB) XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as "XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Pagină de internet oficială: http://www.xdbchain.com Carte albă: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.xdbchain.com

Tokenomie și analiză de preț pentru XDB CHAIN (XDB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XDB CHAIN (XDB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Ofertă totală: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Ofertă aflată în circulație: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Minim dintotdeauna: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Preț curent: $ 0.0005408 $ 0.0005408 $ 0.0005408 Află mai mult despre prețul tokenului XDB CHAIN (XDB)

Tokenomie pentru XDB CHAIN (XDB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XDB CHAIN (XDB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XDB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XDB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XDB, explorează prețul în direct al tokenului XDB!

Istoric de preț pentru XDB CHAIN (XDB) Analiza istoricului de preț pentru XDB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XDB!

Predicție de preț pentru XDB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XDB? Pagina noastră de predicție de preț pentru XDB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XDB!

