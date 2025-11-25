Explorează tokenomia pentru Xeleb Protocol (XCX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului XCX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Xeleb Protocol (XCX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului XCX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!