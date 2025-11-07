BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Xeleb Protocol astăzi este 0.0203 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XCX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XCX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Xeleb Protocol astăzi este 0.0203 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XCX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XCX pe MEXC acum.

Mai multe despre XCX

Informații de preț pentru XCX

Ce este XCX

Carte albă pentru XCX

Pagina oficială pentru XCX

Tokenomie pentru XCX

Prognoza prețurilor pentru XCX

Istoric XCX

Ghid de cumpărare XCX

Convertor valutar XCX în fiduciar

XCX Spot

Contracte la termenXCX USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Xeleb Protocol

Pret Xeleb Protocol (XCX)

Preț în timp real pentru 1 XCX în USD:

$0.0203
$0.0203$0.0203
+0.34%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:26:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01953
$ 0.01953$ 0.01953
Minim 24 h
$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098
Maxim 24 h

$ 0.01953
$ 0.01953$ 0.01953

$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314

+0.99%

+0.34%

-31.45%

-31.45%

Prețul în timp real pentru Xeleb Protocol (XCX) este $ 0.0203. În ultimele 24 de ore, tokenul XCX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01953 și un maxim de $ 0.02098, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XCX este $ 0.09145411179261065, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.018251984968057314.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XCX s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xeleb Protocol (XCX)

No.1753

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

$ 87.90K
$ 87.90K$ 87.90K

$ 20.30M
$ 20.30M$ 20.30M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,841,490.1088628
999,841,490.1088628 999,841,490.1088628

10.83%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Xeleb Protocol este $ 2.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 87.90K. Oferta aflată în circulație pentru XCX este 108.30M, cu o ofertă totală de 999841490.1088628. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.30M.

Istoric de preț pentru Xeleb Protocol (XCX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Xeleb Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000688+0.34%
30 de zile$ -0.05484-72.99%
60 de zile$ -0.01529-42.97%
90 de zile$ +0.0003+1.50%
Modificare de preț astăzi pentru Xeleb Protocol

Astăzi, XCX a înregistrat o modificare de $ +0.0000688 (+0.34%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Xeleb Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.05484 (-72.99%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Xeleb Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, XCX a văzut o modificare de $ -0.01529 (-42.97%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Xeleb Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0003 (+1.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Xeleb Protocol (XCX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Xeleb Protocol.

Ce este Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Tokenul Xeleb Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Xeleb Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XCX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Xeleb Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Xeleb Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Xeleb Protocol (USD)

Ce valoare va avea Xeleb Protocol (XCX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Xeleb Protocol (XCX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Xeleb Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Xeleb Protocol!

Tokenomie pentru Xeleb Protocol (XCX)

Înțelegerea tokenomică a Xeleb Protocol (XCX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XCX!

Cum se cumpără Xeleb Protocol (XCX)

Vrei să știi cum să cumperi Xeleb Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Xeleb Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XCX în monede locale

1 Xeleb Protocol(XCX) în VND
534.1945
1 Xeleb Protocol(XCX) în AUD
A$0.031262
1 Xeleb Protocol(XCX) în GBP
0.015428
1 Xeleb Protocol(XCX) în EUR
0.017458
1 Xeleb Protocol(XCX) în USD
$0.0203
1 Xeleb Protocol(XCX) în MYR
RM0.084854
1 Xeleb Protocol(XCX) în TRY
0.854833
1 Xeleb Protocol(XCX) în JPY
¥3.1059
1 Xeleb Protocol(XCX) în ARS
ARS$29.462811
1 Xeleb Protocol(XCX) în RUB
1.647751
1 Xeleb Protocol(XCX) în INR
1.799595
1 Xeleb Protocol(XCX) în IDR
Rp338.333198
1 Xeleb Protocol(XCX) în PHP
1.1977
1 Xeleb Protocol(XCX) în EGP
￡E.0.959987
1 Xeleb Protocol(XCX) în BRL
R$0.108605
1 Xeleb Protocol(XCX) în CAD
C$0.028623
1 Xeleb Protocol(XCX) în BDT
2.476803
1 Xeleb Protocol(XCX) în NGN
29.208452
1 Xeleb Protocol(XCX) în COP
$77.480837
1 Xeleb Protocol(XCX) în ZAR
R.0.35322
1 Xeleb Protocol(XCX) în UAH
0.853818
1 Xeleb Protocol(XCX) în TZS
T.Sh.49.8771
1 Xeleb Protocol(XCX) în VES
Bs4.5269
1 Xeleb Protocol(XCX) în CLP
$19.1429
1 Xeleb Protocol(XCX) în PKR
Rs5.737592
1 Xeleb Protocol(XCX) în KZT
10.678409
1 Xeleb Protocol(XCX) în THB
฿0.65772
1 Xeleb Protocol(XCX) în TWD
NT$0.629503
1 Xeleb Protocol(XCX) în AED
د.إ0.074501
1 Xeleb Protocol(XCX) în CHF
Fr0.01624
1 Xeleb Protocol(XCX) în HKD
HK$0.157731
1 Xeleb Protocol(XCX) în AMD
֏7.76272
1 Xeleb Protocol(XCX) în MAD
.د.م0.188993
1 Xeleb Protocol(XCX) în MXN
$0.378392
1 Xeleb Protocol(XCX) în SAR
ريال0.076125
1 Xeleb Protocol(XCX) în ETB
Br3.115847
1 Xeleb Protocol(XCX) în KES
KSh2.621542
1 Xeleb Protocol(XCX) în JOD
د.أ0.0143927
1 Xeleb Protocol(XCX) în PLN
0.074704
1 Xeleb Protocol(XCX) în RON
лв0.08932
1 Xeleb Protocol(XCX) în SEK
kr0.194677
1 Xeleb Protocol(XCX) în BGN
лв0.034307
1 Xeleb Protocol(XCX) în HUF
Ft6.802936
1 Xeleb Protocol(XCX) în CZK
0.428127
1 Xeleb Protocol(XCX) în KWD
د.ك0.0062118
1 Xeleb Protocol(XCX) în ILS
0.066381
1 Xeleb Protocol(XCX) în BOB
Bs0.14007
1 Xeleb Protocol(XCX) în AZN
0.03451
1 Xeleb Protocol(XCX) în TJS
SM0.187166
1 Xeleb Protocol(XCX) în GEL
0.055013
1 Xeleb Protocol(XCX) în AOA
Kz18.52172
1 Xeleb Protocol(XCX) în BHD
.د.ب0.0076328
1 Xeleb Protocol(XCX) în BMD
$0.0203
1 Xeleb Protocol(XCX) în DKK
kr0.131341
1 Xeleb Protocol(XCX) în HNL
L0.533484
1 Xeleb Protocol(XCX) în MUR
0.9338
1 Xeleb Protocol(XCX) în NAD
$0.352611
1 Xeleb Protocol(XCX) în NOK
kr0.207466
1 Xeleb Protocol(XCX) în NZD
$0.035931
1 Xeleb Protocol(XCX) în PAB
B/.0.0203
1 Xeleb Protocol(XCX) în PGK
K0.086681
1 Xeleb Protocol(XCX) în QAR
ر.ق0.073892
1 Xeleb Protocol(XCX) în RSD
дин.2.063698
1 Xeleb Protocol(XCX) în UZS
soʻm241.666628
1 Xeleb Protocol(XCX) în ALL
L1.702561
1 Xeleb Protocol(XCX) în ANG
ƒ0.036337
1 Xeleb Protocol(XCX) în AWG
ƒ0.03654
1 Xeleb Protocol(XCX) în BBD
$0.0406
1 Xeleb Protocol(XCX) în BAM
KM0.034307
1 Xeleb Protocol(XCX) în BIF
Fr59.8647
1 Xeleb Protocol(XCX) în BND
$0.02639
1 Xeleb Protocol(XCX) în BSD
$0.0203
1 Xeleb Protocol(XCX) în JMD
$3.255105
1 Xeleb Protocol(XCX) în KHR
81.526018
1 Xeleb Protocol(XCX) în KMF
Fr8.6478
1 Xeleb Protocol(XCX) în LAK
441.304339
1 Xeleb Protocol(XCX) în LKR
රු6.188861
1 Xeleb Protocol(XCX) în MDL
L0.347333
1 Xeleb Protocol(XCX) în MGA
Ar91.44135
1 Xeleb Protocol(XCX) în MOP
P0.1624
1 Xeleb Protocol(XCX) în MVR
0.31262
1 Xeleb Protocol(XCX) în MWK
MK35.18193
1 Xeleb Protocol(XCX) în MZN
MT1.298185
1 Xeleb Protocol(XCX) în NPR
रु2.87651
1 Xeleb Protocol(XCX) în PYG
143.9676
1 Xeleb Protocol(XCX) în RWF
Fr29.4959
1 Xeleb Protocol(XCX) în SBD
$0.166866
1 Xeleb Protocol(XCX) în SCR
0.278922
1 Xeleb Protocol(XCX) în SRD
$0.78155
1 Xeleb Protocol(XCX) în SVC
$0.177422
1 Xeleb Protocol(XCX) în SZL
L0.352205
1 Xeleb Protocol(XCX) în TMT
m0.07105
1 Xeleb Protocol(XCX) în TND
د.ت0.0600677
1 Xeleb Protocol(XCX) în TTD
$0.137431
1 Xeleb Protocol(XCX) în UGX
Sh70.9688
1 Xeleb Protocol(XCX) în XAF
Fr11.5304
1 Xeleb Protocol(XCX) în XCD
$0.05481
1 Xeleb Protocol(XCX) în XOF
Fr11.5304
1 Xeleb Protocol(XCX) în XPF
Fr2.0909
1 Xeleb Protocol(XCX) în BWP
P0.273035
1 Xeleb Protocol(XCX) în BZD
$0.040803
1 Xeleb Protocol(XCX) în CVE
$1.942304
1 Xeleb Protocol(XCX) în DJF
Fr3.6134
1 Xeleb Protocol(XCX) în DOP
$1.305696
1 Xeleb Protocol(XCX) în DZD
د.ج2.648744
1 Xeleb Protocol(XCX) în FJD
$0.046284
1 Xeleb Protocol(XCX) în GNF
Fr176.5085
1 Xeleb Protocol(XCX) în GTQ
Q0.155498
1 Xeleb Protocol(XCX) în GYD
$4.245948
1 Xeleb Protocol(XCX) în ISK
kr2.5578

Resursă Xeleb Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Xeleb Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Xeleb Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Xeleb Protocol

Cât valorează Xeleb Protocol (XCX) astăzi?
Prețul pe viu pentru XCX în USD este 0.0203 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XCX în USD?
Prețul actual pentru XCX la USD este $ 0.0203. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Xeleb Protocol?
Capitalizarea de piață pentru XCX este $ 2.20M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XCX?
Ofertă aflată în circulație pentru XCX este 108.30M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XCX?
XCX a obținut un preț ATH de 0.09145411179261065 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XCX?
XCX a avut un preț ATL de 0.018251984968057314 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XCX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XCX este $ 87.90K USD.
Va crește XCX în acest an?
XCX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XCX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:26:22 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Xeleb Protocol (XCX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator XCX în USD

Sumă

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.0203 USD

Tranzacționează XCX

XCX/USDT
$0.0203
$0.0203$0.0203
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,785.04
$101,785.04$101,785.04

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.05
$3,291.05$3,291.05

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.87
$1,480.87$1,480.87

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,785.04
$101,785.04$101,785.04

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.05
$3,291.05$3,291.05

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2368
$2.2368$2.2368

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0025
$1.0025$1.0025

-1.33%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.54
$30.54$30.54

+103.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1380
$0.1380$0.1380

+176.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004319
$0.0004319$0.0004319

+187.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041990
$0.041990$0.041990

+4,099.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.857
$4.857$4.857

+385.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1380
$0.1380$0.1380

+176.00%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000000470
$0.000000000000000000000000470$0.000000000000000000000000470

+108.88%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000001539
$0.000001539$0.000001539

+41.06%