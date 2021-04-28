Tokenomie pentru Chia Network (XCH) Descoperă informații cheie despre Chia Network (XCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chia Network (XCH) Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Pagină de internet oficială: https://www.chia.net/ Carte albă: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Explorator de blocuri: https://www.spacescan.io/ Cumpără XCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chia Network (XCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chia Network (XCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 126.46M $ 126.46M $ 126.46M Ofertă totală: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Ofertă aflată în circulație: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 291.26M $ 291.26M $ 291.26M Maxim dintotdeauna: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Minim dintotdeauna: $ 8.522636374718534 $ 8.522636374718534 $ 8.522636374718534 Preț curent: $ 8.775 $ 8.775 $ 8.775 Află mai mult despre prețul tokenului Chia Network (XCH)

Tokenomie pentru Chia Network (XCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chia Network (XCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XCH, explorează prețul în direct al tokenului XCH!

Cum se cumpără XCH Te interesează să adaugi Chia Network (XCH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XCH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XCH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Chia Network (XCH) Analiza istoricului de preț pentru XCH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XCH!

Predicție de preț pentru XCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru XCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XCH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!