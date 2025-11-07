Ce este Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Tokenul Anoma este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Anoma. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XAN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Anoma pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Anoma fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Anoma (USD)

Ce valoare va avea Anoma (XAN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Anoma (XAN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Anoma.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Anoma!

Tokenomie pentru Anoma (XAN)

Înțelegerea tokenomică a Anoma (XAN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XAN!

Cum se cumpără Anoma (XAN)

Vrei să știi cum să cumperi Anoma? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Anoma cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XAN în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Anoma

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Anoma, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Anoma Cât valorează Anoma (XAN) astăzi? Prețul pe viu pentru XAN în USD este 0.02791 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru XAN în USD? $ 0.02791 . Consultă Prețul actual pentru XAN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Anoma? Capitalizarea de piață pentru XAN este $ 69.78M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru XAN? Ofertă aflată în circulație pentru XAN este 2.50B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XAN? XAN a obținut un preț ATH de 0.2551582195617884 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XAN? XAN a avut un preț ATL de 0.02529599016007131 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru XAN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XAN este $ 199.17K USD . Va crește XAN în acest an? XAN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XAN pentru o analiză mai aprofundată.

