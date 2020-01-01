Tokenomie pentru WX Network (WX) Descoperă informații cheie despre WX Network (WX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WX Network (WX) Protocol token of WX Network: decentralized cryptocurrency exchange with integrated: wallet, bridge, AMM pools and staking. Protocol token of WX Network: decentralized cryptocurrency exchange with integrated: wallet, bridge, AMM pools and staking. Pagină de internet oficială: https://wx.network/ Carte albă: https://github.com/waves-exchange/wx-token/raw/master/wx-protocol-lightpaper-1.0.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GwUayReXTeCxyiCwqfLMSfEbeu5z4QAXfLDBjagN3hf1 Cumpără WX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WX Network (WX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WX Network (WX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 863.85M $ 863.85M $ 863.85M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.05998 $ 0.05998 $ 0.05998 Minim dintotdeauna: $ 0.003521073738223498 $ 0.003521073738223498 $ 0.003521073738223498 Preț curent: $ 0.00836 $ 0.00836 $ 0.00836 Află mai mult despre prețul tokenului WX Network (WX)

Tokenomie pentru WX Network (WX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WX Network (WX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WX, explorează prețul în direct al tokenului WX!

