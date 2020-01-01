Tokenomie pentru Wisdomise AI (WSDM) Descoperă informații cheie despre Wisdomise AI (WSDM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wisdomise AI (WSDM) Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Pagină de internet oficială: https://wisdomise.com/ Carte albă: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220

Tokenomie și analiză de preț pentru Wisdomise AI (WSDM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wisdomise AI (WSDM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 513.92K $ 513.92K $ 513.92K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 543.26M $ 543.26M $ 543.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 946.00K $ 946.00K $ 946.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Minim dintotdeauna: $ 0.000943689047396387 $ 0.000943689047396387 $ 0.000943689047396387 Preț curent: $ 0.000946 $ 0.000946 $ 0.000946 Află mai mult despre prețul tokenului Wisdomise AI (WSDM)

Tokenomie pentru Wisdomise AI (WSDM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wisdomise AI (WSDM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSDM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSDM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSDM, explorează prețul în direct al tokenului WSDM!

Istoric de preț pentru Wisdomise AI (WSDM) Analiza istoricului de preț pentru WSDM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WSDM!

Predicție de preț pentru WSDM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WSDM? Pagina noastră de predicție de preț pentru WSDM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WSDM!

