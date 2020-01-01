Tokenomie pentru Nine Chronicles (WNCG) Descoperă informații cheie despre Nine Chronicles (WNCG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Nine Chronicles is the world's first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Pagină de internet oficială: https://nine-chronicles.com/
Carte albă: https://gold.nine-chronicles.com/
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817

Tokenomie și analiză de preț pentru Nine Chronicles (WNCG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nine Chronicles (WNCG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Ofertă totală: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Ofertă aflată în circulație: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Maxim dintotdeauna: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Minim dintotdeauna: $ 0.013749124457156918 $ 0.013749124457156918 $ 0.013749124457156918 Preț curent: $ 0.01351 $ 0.01351 $ 0.01351 Află mai mult despre prețul tokenului Nine Chronicles (WNCG)

Tokenomie pentru Nine Chronicles (WNCG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nine Chronicles (WNCG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WNCG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WNCG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WNCG, explorează prețul în direct al tokenului WNCG!

Cum se cumpără WNCG Te interesează să adaugi Nine Chronicles (WNCG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WNCG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WNCG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nine Chronicles (WNCG) Analiza istoricului de preț pentru WNCG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WNCG!

Predicție de preț pentru WNCG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WNCG? Pagina noastră de predicție de preț pentru WNCG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WNCG!

