Informații despre Witnet (WIT) The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Pagină de internet oficială: https://witnet.io Carte albă: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://witnet.network Cumpără WIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Witnet (WIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Witnet (WIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.021685 $ 0.021685 $ 0.021685 Minim dintotdeauna: $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 Preț curent: $ 0.000652 $ 0.000652 $ 0.000652 Află mai mult despre prețul tokenului Witnet (WIT)

Tokenomie pentru Witnet (WIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Witnet (WIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIT, explorează prețul în direct al tokenului WIT!

Istoric de preț pentru Witnet (WIT) Analiza istoricului de preț pentru WIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WIT!

Predicție de preț pentru WIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIT!

