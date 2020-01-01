Tokenomie pentru dogwifhat sol (WIF) Descoperă informații cheie despre dogwifhat sol (WIF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre dogwifhat sol (WIF) dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://dogwifhat.us/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Cumpără WIF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dogwifhat sol (WIF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dogwifhat sol (WIF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 753.13M $ 753.13M $ 753.13M Ofertă totală: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Ofertă aflată în circulație: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 753.13M $ 753.13M $ 753.13M Maxim dintotdeauna: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 Minim dintotdeauna: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Preț curent: $ 0.754 $ 0.754 $ 0.754 Află mai mult despre prețul tokenului dogwifhat sol (WIF)

Structura în profunzime a tokenului dogwifhat sol (WIF) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri WIF. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data. Issuance Mechanism Token Standard: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.

All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation. Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint. Allocation Mechanism Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.

The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors. Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.

The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds. No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.

WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes. Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF. Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).

WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca). No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF. Locking Mechanism No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.

There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch. No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem. Unlocking Time Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled. Token Economics Table Aspect Details Token Standard SPL (Solana) Total Supply 1,000,000,000 WIF (fixed) Issuance All tokens minted at launch (Nov 2023) Mint Authority None (irreversible, no further minting possible) Allocation No public/private sale; distributed from initial wallet Team Allocation Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens Utility Meme token; no protocol utility or planned product Incentives None (no staking, rewards, or dividends) Locking/Vesting None; all tokens liquid at launch Unlocking 100% unlocked at launch; no future unlocks Additional Notes Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.

The token contract has been audited, and the code is open-source. Community: The project is driven by community engagement and social media presence.

The project is driven by community engagement and social media presence. Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration. Summary Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.

Tokenomie pentru dogwifhat sol (WIF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dogwifhat sol (WIF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIF, explorează prețul în direct al tokenului WIF!

Cum se cumpără WIF Te interesează să adaugi dogwifhat sol (WIF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WIF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WIF pe MEXC!

Istoric de preț pentru dogwifhat sol (WIF) Analiza istoricului de preț pentru WIF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WIF!

Predicție de preț pentru WIF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIF? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!