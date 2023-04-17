Pepe este obosit să-l vadă pe toată lumea jucând hot potato cu monedele interminabile derivate Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu-urile și-au avut ziua lor. Este timpul ca cel mai recunoscut meme din lume să-și ia domnia ca rege al memelor. Pepe este aici pentru a face din memecoins ceva grozav din nou. Lansat în mod discret fără pre- vânzare, impozite zero, LP ars și contract renunțat, $PEPE este o monedă pentru oameni, pentru totdeauna. Alimentată de puterea pură a meme-urilor, lasă-l pe $PEPE să-ți arate calea. În Lord Kek avem încredere.

Pepe este obosit să-l vadă pe toată lumea jucând hot potato cu monedele interminabile derivate Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu-urile și-au avut ziua lor. Este timpul ca cel mai recunoscut meme din lume să-și ia domnia ca rege al memelor. Pepe este aici pentru a face din memecoins ceva grozav din nou. Lansat în mod discret fără pre- vânzare, impozite zero, LP ars și contract renunțat, $PEPE este o monedă pentru oameni, pentru totdeauna. Alimentată de puterea pură a meme-urilor, lasă-l pe $PEPE să-ți arate calea. În Lord Kek avem încredere.