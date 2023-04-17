Tokenomie pentru Pepe (PEPE)
Informații despre Pepe (PEPE)
Pepe este obosit să-l vadă pe toată lumea jucând hot potato cu monedele interminabile derivate Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu. Inu-urile și-au avut ziua lor. Este timpul ca cel mai recunoscut meme din lume să-și ia domnia ca rege al memelor. Pepe este aici pentru a face din memecoins ceva grozav din nou. Lansat în mod discret fără pre- vânzare, impozite zero, LP ars și contract renunțat, $PEPE este o monedă pentru oameni, pentru totdeauna. Alimentată de puterea pură a meme-urilor, lasă-l pe $PEPE să-ți arate calea. În Lord Kek avem încredere.
Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe (PEPE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe (PEPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Structura în profunzime a tokenului Pepe (PEPE)
Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri PEPE. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.
Pepe (PEPE) is a meme coin that operates primarily on Ethereum as an ERC-20 token, with bridges to BNB Smart Chain and Arbitrum. Its token economics are characterized by simplicity, transparency, and a strong emphasis on community-driven distribution. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 420,690,000,000,000 PEPE tokens (420.69 trillion).
- Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing or future minting. The contract ownership has been renounced, making further changes impossible.
- No Inflation: The supply is fixed, and there is no mechanism for additional issuance or inflation.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (PEPE)
|% of Total Supply
|Notes
|Uniswap v3 Liquidity Pool
|~391,660,000,000,000
|93.1%
|Provided as initial liquidity for trading on Uniswap v3.
|CEX Listings/Bridges/LPs
|~29,030,000,000,000
|6.9%
|Held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings, bridges, and LPs.
|Team/Insiders
|0
|0%
|No allocation to team, advisors, or insiders.
|Public/Private Sale
|0
|0%
|No tokens sold in public or private sales; no fundraising via token sales.
- Liquidity Provision: 93.1% of the supply was sent directly to Uniswap v3, making it available for public trading from launch.
- Multi-Sig Reserve: 6.9% reserved for ecosystem needs (CEX listings, bridges, liquidity pools), controlled by a multi-sig wallet.
- No Team/Insider Allocation: The project explicitly states no tokens were allocated to the team or insiders.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PEPE is a meme coin with no intrinsic value, utility, or expectation of financial return. It is designed for entertainment and speculative trading.
- Historical Utility: Previously, holding at least one PEPE granted access to the Pepe Palace Discord server, but this feature has been discontinued.
- No Staking or Yield: There are no staking, farming, or liquidity mining incentives. Tokenholders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.
- No Governance: PEPE does not confer voting rights, governance power, or claims on project profits or treasury.
- Trading: The main activity is trading on decentralized (Uniswap, PancakeSwap) and centralized exchanges (Binance, Coinbase, OKX, etc.).
Locking and Unlocking Mechanism
- Locking: There is no vesting, time-locked allocations, or scheduled unlocks. All tokens were unlocked at genesis.
- Liquidity Lock: The liquidity provision tokens for Uniswap were burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployer.
- Blacklist Function: The contract included a blacklist function, used once to block a sniper address shortly after launch. The contract was renounced after this, preventing further use of this function.
Unlocking Time
|Unlock Date
|Amount Unlocked (PEPE)
|Cumulative Unlocked
|Remaining to Unlock
|% of Total Unlocked
|Allocation Group
|Unlock Type
|2023-04-17
|420,690,000,000,000
|420,690,000,000,000
|0
|100%
|Community/Incentives
|Cliff
- All tokens were unlocked at launch (April 17, 2023).
- No future unlocks or vesting events are scheduled.
Additional Notes
- No Taxes: There are zero transaction taxes on PEPE transfers or trades.
- No Mint/Burn Mechanism: While the contract includes a manual burn function, there is no programmatic or scheduled burn or buyback mechanism.
- Decentralization: The contract is renounced, and the project is community-driven with no formal team or roadmap.
- Concentration: As of December 2024, the top 10 addresses hold ~41% of the supply, with major centralized exchanges among the largest holders.
Summary Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|420,690,000,000,000 PEPE
|Issuance
|All at genesis; no further minting
|Allocation
|93.1% Uniswap v3 LP, 6.9% CEX/bridges/LPs, 0% team/insiders
|Usage
|Meme coin, speculative trading, no utility, no governance, no rewards
|Incentives
|None (no staking, yield, or fee-sharing)
|Locking
|None (all tokens unlocked at launch)
|Unlocking
|100% unlocked at launch (April 17, 2023)
|Taxes
|None
|Burn Mechanism
|Manual only, no programmatic burns
|Contract Ownership
|Renounced
|Liquidity Provision
|LP tokens burnt, liquidity cannot be withdrawn
|Team/Insider Allocation
|None
Implications and Context
- Transparency and Fairness: The immediate and full unlock, lack of team allocation, and burnt LP tokens are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or insider manipulation.
- Speculative Nature: PEPE is explicitly a meme coin with no utility or intrinsic value, relying on community engagement and speculative trading for its popularity.
- No Ongoing Incentives: The absence of staking, rewards, or governance means there are no ongoing incentives for holding beyond speculation.
- Community-Driven: With no formal team or roadmap, the future of PEPE is entirely in the hands of its community and market participants.
In summary: PEPE’s token economics are simple, transparent, and designed for maximal decentralization and community engagement, with all tokens unlocked at launch, no ongoing issuance, no team allocation, and no built-in incentives beyond trading and meme culture participation.
Tokenomie pentru Pepe (PEPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe (PEPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PEPE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPE, explorează prețul în direct al tokenului PEPE!
