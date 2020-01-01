Tokenomie pentru WHY (WHY) Descoperă informații cheie despre WHY (WHY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WHY (WHY) Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Pagină de internet oficială: https://www.madphant.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Cumpără WHY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WHY (WHY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WHY (WHY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Ofertă totală: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Ofertă aflată în circulație: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Minim dintotdeauna: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Preț curent: $ 0.000000029 $ 0.000000029 $ 0.000000029 Află mai mult despre prețul tokenului WHY (WHY)

Tokenomie pentru WHY (WHY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WHY (WHY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WHY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WHY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WHY, explorează prețul în direct al tokenului WHY!

Cum se cumpără WHY Te interesează să adaugi WHY (WHY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WHY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WHY pe MEXC!

Istoric de preț pentru WHY (WHY) Analiza istoricului de preț pentru WHY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WHY!

Predicție de preț pentru WHY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WHY? Pagina noastră de predicție de preț pentru WHY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WHY!

