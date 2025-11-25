Ce este WEB3D

Informații de preț pentru WEB3D

Tokenomie pentru WEB3D (WEB3D) Descoperă informații cheie despre WEB3D (WEB3D), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru WEB3D (WEB3D) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WEB3D (WEB3D), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 110.15K $ 110.15K $ 110.15K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.191 $ 0.191 $ 0.191 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.02203 $ 0.02203 $ 0.02203 Află mai mult despre prețul tokenului WEB3D (WEB3D) Cumpără WEB3D acum!

Informații despre WEB3D (WEB3D) Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems. Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems. Pagină de internet oficială: https://web3decision.com Carte albă: https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

Tokenomie pentru WEB3D (WEB3D): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WEB3D (WEB3D) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WEB3D care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WEB3D care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WEB3D, explorează prețul în direct al tokenului WEB3D!

Cum se cumpără WEB3D Te interesează să adaugi WEB3D (WEB3D) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WEB3D, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WEB3D pe MEXC! Istoric de preț pentru WEB3D (WEB3D) Analiza istoricului de preț pentru WEB3D ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WEB3D! Predicție de preț pentru WEB3D Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WEB3D? Pagina noastră de predicție de preț pentru WEB3D combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WEB3D!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!