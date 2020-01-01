Tokenomie pentru WadzCoin Token (WCO) Descoperă informații cheie despre WadzCoin Token (WCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WadzCoin Token (WCO) W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient Pagină de internet oficială: https://w-chain.com Carte albă: https://w-chain.com/wadzcoin/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf Cumpără WCO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WadzCoin Token (WCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WadzCoin Token (WCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0011248 $ 0.0011248 $ 0.0011248 Află mai mult despre prețul tokenului WadzCoin Token (WCO)

Tokenomie pentru WadzCoin Token (WCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WadzCoin Token (WCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WCO, explorează prețul în direct al tokenului WCO!

Cum se cumpără WCO Te interesează să adaugi WadzCoin Token (WCO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WCO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WCO pe MEXC!

Istoric de preț pentru WadzCoin Token (WCO) Analiza istoricului de preț pentru WCO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WCO!

Predicție de preț pentru WCO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WCO? Pagina noastră de predicție de preț pentru WCO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WCO!

