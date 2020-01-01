Tokenomie pentru Wrapped BTC (WBTC) Descoperă informații cheie despre Wrapped BTC (WBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped BTC (WBTC) Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Pagină de internet oficială: https://wbtc.network Carte albă: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Cumpără WBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped BTC (WBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped BTC (WBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.92B $ 13.92B $ 13.92B Ofertă totală: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K Ofertă aflată în circulație: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.92B $ 13.92B $ 13.92B Maxim dintotdeauna: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Minim dintotdeauna: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Preț curent: $ 109,457.74 $ 109,457.74 $ 109,457.74 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped BTC (WBTC)

Tokenomie pentru Wrapped BTC (WBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped BTC (WBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WBTC, explorează prețul în direct al tokenului WBTC!

Istoric de preț pentru Wrapped BTC (WBTC) Analiza istoricului de preț pentru WBTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WBTC!

Predicție de preț pentru WBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru WBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WBTC!

