Tokenomie pentru WAX (WAXP) Descoperă informații cheie despre WAX (WAXP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WAX (WAXP) WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS. WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS. Pagină de internet oficială: https://wax.io/ Carte albă: https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper Explorator de blocuri: https://waxblock.io/ Cumpără WAXP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WAX (WAXP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WAX (WAXP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 79.01M $ 79.01M $ 79.01M Ofertă totală: $ 4.47B $ 4.47B $ 4.47B Ofertă aflată în circulație: $ 4.46B $ 4.46B $ 4.46B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.09M $ 79.09M $ 79.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.14224 $ 0.14224 $ 0.14224 Minim dintotdeauna: $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 Preț curent: $ 0.01771 $ 0.01771 $ 0.01771 Află mai mult despre prețul tokenului WAX (WAXP)

Tokenomie pentru WAX (WAXP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WAX (WAXP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAXP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAXP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAXP, explorează prețul în direct al tokenului WAXP!

Cum se cumpără WAXP Te interesează să adaugi WAX (WAXP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WAXP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WAXP pe MEXC!

Istoric de preț pentru WAX (WAXP) Analiza istoricului de preț pentru WAXP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WAXP!

Predicție de preț pentru WAXP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WAXP? Pagina noastră de predicție de preț pentru WAXP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WAXP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!