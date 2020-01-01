Tokenomie pentru Ambire Wallet (WALLET) Descoperă informații cheie despre Ambire Wallet (WALLET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Pagină de internet oficială: https://www.ambire.com/ Carte albă: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Cumpără WALLET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ambire Wallet (WALLET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ambire Wallet (WALLET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Ofertă totală: $ 721.06M $ 721.06M $ 721.06M Ofertă aflată în circulație: $ 721.06M $ 721.06M $ 721.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.27M $ 22.27M $ 22.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Minim dintotdeauna: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Preț curent: $ 0.02227 $ 0.02227 $ 0.02227 Află mai mult despre prețul tokenului Ambire Wallet (WALLET)

Tokenomie pentru Ambire Wallet (WALLET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ambire Wallet (WALLET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WALLET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WALLET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WALLET, explorează prețul în direct al tokenului WALLET!

Cum se cumpără WALLET Te interesează să adaugi Ambire Wallet (WALLET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WALLET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WALLET pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ambire Wallet (WALLET) Analiza istoricului de preț pentru WALLET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WALLET!

Predicție de preț pentru WALLET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WALLET? Pagina noastră de predicție de preț pentru WALLET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WALLET!

